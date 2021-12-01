В Новосибирске заработали елочные базары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 1 декабря, в Новосибирске открылись елочные базары. Купить главный новогодний символ в городе можно на 33 площадках. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

Городские сласти заключили договоры на осуществление елочной торговли на земле, находящейся в муниципальной собственности. А также продажу елок разрешили на участках, государственная собственность на которые не разграничена.

В мэрии также назвали адреса, по которым в декабре 2021 года можно купить новогоднее дерево. Так, на правом берегу Новосибирска елками торгуют на улицах Ленина, 12, Дуси Ковальчук, 75, Дуси Ковальчук, 173, Дачной, 25, на улице Объединения, 27, на Бориса Богаткова, 201, Бориса Богаткова, 250-252, Бориса Богаткова, 241-243, а также на улице Бориса Богаткова, 245-247. Кроме того, елочные базары можно найти на улицах Высоцкого, 31/1, Чапаева, 1, Авиастроителей, 1/6, Большевистской, Никитина, 64, Выборной улице, 125/1 и Гусинобродском шоссе, 20. Продают елки и на улице Гоголя, 180, улице Крылова, 53, а также на улицах Рассветной, 6; проспекте Дзержинского, 30/1, улице Селезнева, 46/1, улице Державина, 36 в. Елочную торговлю на правом берегу города развернули и на улице Семьи Шамшиных, а также на улице Учительской, 17.

На левом берегу Новосибирска елки продают по следующим адресам — улица Громова, 7; улица Зорге, 269; Комсомольская улица,10, улица Курганская, 38 а и улица Колхидская, 11. Кроме того, дерево для праздничка можно купить на улицах Блюхера, 27, Титова, 5, на проспекте Карла Маркса, 29-33, а также елочные базары есть на улицах Пархоменко, 26 и Часовой, 1.

Известно, работать точки елочных продаж будут до 31 декабря 2021 года.

В мэрии добавили, что елочные базары будут находиться и на территориях, собственники которых — третьи лица.

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