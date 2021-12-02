Пьяный сибиряк сообщил о бомбе в магазине из-за потерянных денег

Нетрезвый мужчина звонил в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске судят омича за ложное сообщение о бомбе. Дело поступило в Октябрьский районный суд.

Скандал случился 30 апреля возле магазина на улице Тополевая. 30-летний житель Омска распивал спиртное со своим тезкой. Сибиряк заметно перебрал с алкоголем.

— Подозреваемый не досчитался 3,5 тысяч рублей в кошельке, при этом банковские карты были на месте. Мужчина взял телефон у собутыльника и позвонил в полицию, сообщив о краже. Продолжил употреблять спиртное и в какой-то момент позвонил еще раз, сообщив о заложенной бомбе. Почему он решил так сделать — не помнит, — сообщил и.о.прокурора Октябрьского района Денис Городилов.

Полицейские забрали нетрезвого мужчину в отдел и возбудили уголовное дело за ложный акт терроризма. Подозреваемый полностью признал вину. Ему грозит наказание в виде штрафа и обязательных работ. Ранее он не был судим, холост, по месту жительства характеризуется положительно.

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