В Новосибирске из-за ковида отменили губернаторскую елку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области в декабре 2021 года отменили традиционную губернаторскую елку. Причина — неблагоприятная коронавирусная обстановка. Об этом на прямой линии рассказал губернатор региона Андрей Травников.
По словам главы области, отказаться от многих массовых мероприятий пришлось из-за ковида.
Известно, что в детсадах и школах утренники все же пройдут. При этом родители смогут на них присутствовать. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что на праздничных мероприятиях нужно будет строго соблюдать все требования безопасности.
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