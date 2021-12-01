В Новосибирске из-за ковида отменили губернаторскую елку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области в декабре 2021 года отменили традиционную губернаторскую елку. Причина — неблагоприятная коронавирусная обстановка. Об этом на прямой линии рассказал губернатор региона Андрей Травников.

По словам главы области, отказаться от многих массовых мероприятий пришлось из-за ковида.

Известно, что в детсадах и школах утренники все же пройдут. При этом родители смогут на них присутствовать. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что на праздничных мероприятиях нужно будет строго соблюдать все требования безопасности.

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