В Новосибирской области под колесами поезда погиб 51-летний мужчина. Фото: УТ МВД СФО.

Трагедия произошла на перегоне между станциями Мочище — Иня-Восточная в Новосибирской области. Там во вторник, 30 ноября, поезд сбил 51-летнего сибиряка. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Об этом рассказали в УТ МВД по Новосибирской области.

— Транспортные полицейские установили, что 51-летний житель сибиряк приехал на электричке на остановочную платформу Юбилейная. После чего мужчина решил перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Как раз перед приближающимся поездом. Машинист, пытаясь избежать столкновения, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, — уточнили в ведомстве.

Травмы, полученные в результате наезда состава, стали фатальными для сибиряка. Мужчина умер на месте ЧП.

В транспортной полиции напомнили, переходить железнодорожные пути допустимо лишь в строго отведенных для этого местах.

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