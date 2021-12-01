Врач из Новосибирска объяснила «температурный хвост» у переболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие новосибирцы, переболевшие COVID-19, жалуются на не спадающую субфебрильную температуру. Повышаться она может до 37,3 градусов. Заведующая отделением терапии новосибирской клиники, терапевт Елена Обут рассказала КП-Новосибирск о причинах возникновения такой температуры.

— «Температурный хвост» является серьезной причиной для беспокойства. Не спадающая температура у переболевших ковидом людей появляется в результате повышения прокальцитонина, что говорит о наличии бактериальной инфекции в организме, — рассказала КП-Новосибирск медик.

Терапевт уточнила, что выявить инфекцию или другие признаки паразитов в организме поможет общий анализ крови. Врач добавила, что до получения результатов анализа следует воздержаться от физической активности и исключить прием жаропонижающих препаратов.

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