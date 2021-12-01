Как новосибирцам подать заявление на медико-социальную экспертизу не выходя из дома

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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГОЙ ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Зайдите на портал ГОСУСЛУГИ
2. Закажите услугу «Проведение медико-социальной экспертизы»
Перейдите по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600312/1/form или выберите в Каталоге услуг:
→ раздел «Моё здоровье» → категория «Популярные услуги» → услуга «Проведение медико-социальной экспертизы».
КАК НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГИ
Услугу можно заказать в разделе → Каталог услуг → Моё здоровье → Популярные услуги → Проведение медико-социальной экспертизы.
Для получения услуги нажмите кнопку «Начать».
Выберите цель обращения.
Следуйте дальнейшим подсказкам.
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
• При заказе копий акта и протокола МСЭ вы получите документы способом, выбранным при отправке заявления (электронные в личном кабинете или бумажные в бюро).
• При подаче иных заявлений с вами свяжется специалист бюро МСЭ для согласования даты и времени получения услуги.
Срок предоставления услуги – не более 30 календарных дней