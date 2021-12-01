Как новосибирцам подать заявление на медико-социальную экспертизу не выходя из дома

Computer фото создано prostooleh - ru.freepik.com

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГОЙ ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Зайдите на портал ГОСУСЛУГИ

2. Закажите услугу «Проведение медико-социальной экспертизы»

Перейдите по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600312/1/form или выберите в Каталоге услуг:

→ раздел «Моё здоровье» → категория «Популярные услуги» → услуга «Проведение медико-социальной экспертизы».

КАК НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГИ

Услугу можно заказать в разделе → Каталог услуг → Моё здоровье → Популярные услуги → Проведение медико-социальной экспертизы.

Для получения услуги нажмите кнопку «Начать».

Выберите цель обращения.

Следуйте дальнейшим подсказкам.

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

• При заказе копий акта и протокола МСЭ вы получите документы способом, выбранным при отправке заявления (электронные в личном кабинете или бумажные в бюро).

• При подаче иных заявлений с вами свяжется специалист бюро МСЭ для согласования даты и времени получения услуги.

Срок предоставления услуги – не более 30 календарных дней