Губернатор поддержал введение QR-кодов в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Новосибирской области Андрей Травников поддержал повсеместное введение QR-кодов в регионе. Об этом он заявил в среду, 1 декабря, во время прямой линии.
Андрей Травников напомнил, QR-коды уже месяц действуют на некоторых объектах области. Он уверен, такая система лучше, чем закрытие отраслей на локдаун.
— Да, поток снизится посетителей. Но лучше побудить людей вакцинироваться, чем закрыть целую отрасль. Я хочу быть уверенным в безопасности мероприятий. Я считаю, что это справедливое требование. Почему из-за кого-то я и мои родные должны подвергаться опасности? — сказал Андрей Травников.
Он надеется, что к концу января 2022 года в Новосибирской области сформируется коллективный иммунитет к ковиду.
Известно, ранее правительство РФ подготовило законопроекты, позволяющие во всех регионах страны требовать QR-коды при посещении практически всех общественных пространств, а также в междугороднем транспорте.
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