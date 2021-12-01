Губернатор поддержал введение QR-кодов в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Новосибирской области Андрей Травников поддержал повсеместное введение QR-кодов в регионе. Об этом он заявил в среду, 1 декабря, во время прямой линии.

Андрей Травников напомнил, QR-коды уже месяц действуют на некоторых объектах области. Он уверен, такая система лучше, чем закрытие отраслей на локдаун.

— Да, поток снизится посетителей. Но лучше побудить людей вакцинироваться, чем закрыть целую отрасль. Я хочу быть уверенным в безопасности мероприятий. Я считаю, что это справедливое требование. Почему из-за кого-то я и мои родные должны подвергаться опасности? — сказал Андрей Травников.

Он надеется, что к концу января 2022 года в Новосибирской области сформируется коллективный иммунитет к ковиду.

Известно, ранее правительство РФ подготовило законопроекты, позволяющие во всех регионах страны требовать QR-коды при посещении практически всех общественных пространств, а также в междугороднем транспорте.

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