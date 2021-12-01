Новосибирские волонтеры ищут таинственно пропавшего 58-летнего мужчину. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

Новосибирские волонтеры ищут 58-летнего Леонтьева Константина Юрьевича, жителя Дзержинского района города. О местонахождении сибиряка неизвестно с 21 октября 2021 года.

— Как поясняют родные, в день пропажи мужчина сидел на крыльце дома с собакой, курил. Через некоторое время родственники вышли — его уже не было. Куда ушел, неизвестно. Дома оставил свой телефон и документы. Была мысль, что он уехал на дачу. Есть дачный домик за городом, где летом он часто жил и подрабатывал. Но через примерно 10 дней родные приехали туда. Оказалось, что там он не появлялся. Причина отсутствия неизвестна. Ни родные, ни близкие, ни друзья пояснить не могут, куда человек мог уйти или уехать. Мы получили заявку буквально пару дней назад — проверили больницы, морги, медучреждения различные. На данный момент местонахождение человека неизвестно. Было принято решение распространять информацию в Сети, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего — рост 178 сантиметров и худощавое телосложение. Короткие темно-русые волосы с проседью и карие глаза.

В день исчезновения предположительно был одет в темно-синюю куртку с капюшоном или камуфлированную, темно-синие джинсы или черные трико, берцы. Также на новосибирце была черная вязаная шапочка или кепка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Константин или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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