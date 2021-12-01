Новосибирцы перечислили самые аварийные светофоры в городе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска в соцсетях перечислили, какие светофоры в городе, по их мнению, самые аварийные. В список горожан попали устройства на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев с Немировича-Данченко, а также объект на перекрестке Немировича-Данченко с улицей Ватутина. Водители утверждают, там стрелка поворота не дублируется на дальнем светофоре.

Также, в антирейтинг новосибирцев попал светофор на Немировича-Данченко — Таймырской. Они отметили, там на мигающий зеленый продолжается движение машин по встречке.

Кроме того, аварийные светофоры, по мнению горожан, находятся на перекрестках Никитина с Лескова и Короленко, а также на пересечении улицы Фабричной с улицей Спартака. Опасным сочли и светофор, установленный в месте, где Гусинобродское шоссе пересекается с улицей Коминтерна.

Как рассказал КП-Новосибирск инспектор по качеству и приемке СМР в ООО Скиф-М Михаил Мезенцев, в Новосибирске сейчас нет ни одного ПОДД, поэтому все технические средства организации дорожного движения — знаки, светофоры, разметка, элементы обустройства — фактически размещены незаконно.

В связи с чем, по мнению специалиста, судить о работе светофоров в городе на сегодняшний день можно лишь субъективно, опираясь на личные наблюдения и ощущения.

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