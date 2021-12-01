В полиции не стали заводить уголовное дело из-за похоронного венка кандидату в горсовет Бердска. Фото: предоставлено дарьей Артамоновой.

В полиции не стали возбуждать дело после того, как родители 20-летней Дарьи Артамоновой, кандидата в депутаты горсовета Бердска, получили похоронный венок. Это произошло в конце августа, во время бердской кампании. На венке была надпись — «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье». Кто прислал такой «сюрприз», неизвестно.

— В возбуждении уголовного дела мне отказали за недостаточным количеством доказательств. Ну да, это же не мирных протестующих после митинга искать. Всего лишь — открытые угрозы, — написала 20-летняя Дарья в своем Инстаграм.

Девушка добавила, что такое решение ее не удивило.

Она прикрепила к посту фотографии документов, которые ей прислали сотрудники полиции.

— Установить обстоятельства исследуемого происшествия не предоставляется возможным в соответствии с частью 2 статьи 140 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено из-за отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления, — говорится в документе, который опубликовала Дарья Артамонова.

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