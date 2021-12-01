Восьмиклассницу ищут правоохранители.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Новосибирская школьница сбежала от родителей в Москву. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Девочка учится в 8 классе. Рано утром она собрала вещи и уехала в аэропорт. Сама школьница жила в Ленинском районе. Телефон девочка отключила, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По словам источника, заявление в полицию написала мама девочки. Последний раз ее местоположение определялось в Москве в аэропорту «Домодедово».
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