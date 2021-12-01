Восьмиклассницу ищут правоохранители. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирская школьница сбежала от родителей в Москву. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Девочка учится в 8 классе. Рано утром она собрала вещи и уехала в аэропорт. Сама школьница жила в Ленинском районе. Телефон девочка отключила, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам источника, заявление в полицию написала мама девочки. Последний раз ее местоположение определялось в Москве в аэропорту «Домодедово».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber