Суд рассмотрит дело 16-летнего подростка, сбившего на электросамокате ребенка. Фото: СК РФ НСО.

Новосибирский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 16-летнего парня, который на электросамокате сбил малолетнего мальчика. Новосибирца обвиняют по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 9 июня 2021 года в Центральном парке Новосибирска малолетний мальчик ехал по парковой аллее на своем детском самокате. В него врезался электросамокат, которым управлял 16-летний подросток. После столкновения ребенок упал со своего самоката и получил травму ноги в виде открытого перелома большеберцовой кости. Подросток поднял малыша и на руках отнес его к матери. Женщина была недалеко вместе со вторым ребенком. Парень передал потерпевшего и покинул место ЧП. Ребенка доставили в больницу, где оказали ему своевременную помощь. Сейчас мальчик полностью выздоровел, — уточнили в Следственном комитете.

Следователи и полицейские провели обширный комплекс мер, чтобы установить лицо, управляющее электросамокатом. Для этого они истребовали камеры наблюдения, допросили свидетелей и провели нужные экспертизы.

В СК уточнили, 16-летний подросток, который сбил ребенка, характеризуется положительно. Ранее парень не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Также он оказал помощь пострадавшему малышу, извинился перед его семьей и признал свою вину в случившемся.

— Уголовное дело направили в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия в отношении 16-летнего подростка, — добавили в Следкоме.

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