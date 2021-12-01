Экс-председатель Новосибирского областного суда предстанет перед судом. Фото: oblsud.nsk.sudrf.ru

Бывшая председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина обвиняется в превышении должностных полномочий. Обвинительное заключение в отношении нее утвердили в прокуратуре Новосибирской области.

— Следствие установило, в июле 2018 года обвиняемая истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденное на должностное лицо управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. После чего эти документы попали в руки подозреваемых по делу, которые уничтожили часть доказательств. Известно, что двум фигурантам впоследствии вынесли приговоры, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве добавили, действия Шатовкиной нарушили интересы общества и государства.

— Они помешали установить обстоятельства для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти. А кроме того, дискредитировали судебную власть, — уточнили в прокуратуре.

В ближайшее время дело Риммы Шатовкиной рассмотрит Новосибирский областной суд.

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