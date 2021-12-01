В Новосибирске в Ленинском районе столкнулись три автомобиля. Фото: "АСТ-54".

В ночь на среду, 1 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошло крупное ДТП. Авария случилась на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Новогодней. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

— Участниками аварии стали седаны KIA Rio, Toyota Camry и Volvo. Причем «Тойота» была припаркована, написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На месте ДТП работали экстренные службы.

Очевидцы сообщили, что как минимум три человека получили травмы в результате аварии. Однако в больницу увезли только одного человека, уточнили свидетели.

Информация о происшествии уточняется.

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