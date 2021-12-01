Пробки в Новосибирске на утро 1 декабря 2021 года: затор на улице Широкой

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 1 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 1 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Широкой. Кроме того, заторы наблюдаются на площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Серафимовича, Троллейной и Титова. Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, а также по проспекту Карла Маркса.

На правобережье не проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Восход, Кирова, Никитина и Пролетарской.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро среды, 1 декабря, достиг 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber