Гаишники поймали новосибирцев на «ВАЗе», укравших аккумуляторы. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Экипаж ДПС в Октябрьском районе Новосибирска остановил «ВАЗ-2109». В машине находились двое парней — 19-ти и 22-х лет. Также в авто полицейские обнаружили 4 аккумулятора. Выяснилось, 30 ноября новосибирцы украли их в Первомайском районе города.

— Молодые люди признались, что совершили кражу с автомобилей в Первомайском районе. Один из аккумуляторов был снят около дома №3 на улице Чапаева, остальные адреса они не запомнили, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Парней доставили в отдел полиции. Там установили их личности. В полиции решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Также правоохранители устанавливают причастность парней к другим таким же преступлениям.

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