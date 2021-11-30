В Новосибирске пройдут лекции о проблеме насилия над женщинами

В Новосибирске пройдут лекции, посвященные проблемам насилия над женщинами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске пройдут лекции, посвященные проблемам насилия над женщинами. Их проведут активистки городского фемдвижения в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который прошел 25 ноября.

— Именно этот день последние 20 лет является еще одним поводом напомнить широкой общественности о такой глобальной и трудноискоренимой проблеме, от которой физически и психологически страдают девочки и женщины в современном мире, — сообщает издание «ЧС-ИНФО».

Пройдут лекции 4 и 5 декабря в молодежном центре «Содружество».

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