Две сибирячки взяли призовые места на конкурсе красоты для моделей в возрасте

Три финалистки конкурса (слева направо): Елена Пономарева, Людмила Сафонова и Ольга Бобкова. Фото: Предоставлено Еленой Пономаревой

Две сибирячки заняли призовые места в международном конкурсе красоты для женщин в возрасте от 35 до 75 лет «World Age Model Awards». Проходил конкурс в Турции на протяжении нескольких дней. В нем приняли участи 20 конкурсанток из разных стран в возрасте от 37 до 65 лет.

Главный приз взяла 50-летняя москвичка Людмила Сафонова, а вот второе и третье призовые места заняли жительницы Новосибирска: 45-летняя Ольга Бобкова и 43-летняя Елена Пономарева.

— Для меня участие в этом конкурсе стало уникальной возможностью проявить себя на международном уровне как модель, получить бесценный опыт. Проходило все очень динамично: фотосессии, примерки платьев, репетиции дефиле. Жюри оценивали наши навыки позирования, харизму, обаяние, ораторское мастерство и навык публичного выступления, — рассказала КП-Новосибирск Елена Пономарева. — Я, конечно, стремилась победить — готовилась и тренировалась, учила то, в чем были слабые места. Но в любом случае — участие в конкурсе зарядило меня продвигаться дальше в модельном бизнесе. Я горжусь своим чудесным возрастом и буду транслировать всеми возможными способами в общество мой смысл — женщина в 40 лет расцветает!

Елена Пономарева и Ольга Бобкова. Фото: предоставлено Еленой Пономаревой\Ziko Beyazdan

А Ольга, в свою очередь, отметила, что была бы не против в следующем году снова принять участие в «World Age Model Awards» — только уже в качестве организатора.

— Во времена моей юности я не могла стать моделью, поскольку моя фигура и рост не подходили под действовавшие тогда стандарты. Но 21 век стирает шаблоны и я хочу доказать на своем примере, что возможно все в любом возрасте. Ведь женщины хотят видеть в рекламе возрастного крема такую же, как они даму, а не 16-летнюю прелестницу, — пояснила Ольга Бобкова. — Я получила от этого мероприятия ураган эмоций и нового опыта. Такой конкурс был первым в своем роде, и я хочу внести свой вклад в его развитие. Надеюсь в следующем году участвовать уже как организатор.

Так проходила фотосессия в спортивном стиле у Ольги Бобковой. Фото: предоставлено Ольгой Бобковой

Все участницы конкурса получили подарки от дизайнеров одежды, представлявших свои работы на мероприятии, а Людмила Сафонова, занявшая первое место — ювелирные украшения и недельное проживание в 5-звездочном отеле в Турции.

В конкурсе приняли участи 20 женщин из разных стран в возрасте от 37 до 65 лет. Фото: jl studios

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