В Новосибирске в военном городке рабочего засыпало землей

Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске в военном городке в Октябрьском районе днем в пятницу, 26 ноября, произошла трагедия: там во время проведения земляных работ обвалилась насыпь на глубине 2,5-3 метров. Землей засыпало находившегося там 61-летнего рабочего-слесаря.
— Мужчина скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. По данному факту проводится проверка.
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