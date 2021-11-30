На продажу выставили территорию военного городка под Новосибирском

В Мочищенском сельсовете под Новосибирском на продажу выставили территорию военного городка. Фото: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/

В Мочищенском сельсовете под Новосибирском на продажу выставили территорию военного городка, площадью 28.81 гектаров. За нее просят 176 817 023 рублей.

— Территория военной части. Находится на границе Новосибирска, прилегает к автодороге «Байкал». Окружение объекта составляет жилой микрорайон, торгово-складские помещения и лесной массив. Через дорогу от объекта находится продуктовый рынок, — сообщает компания «ДОМ.РФ».

Лот содержит 39 объектов и один участок. Электронный аукцион состоится 17 декабря, заявки на него будут приниматься до 13 декабря. Для участия в торгах необходимо будет внести задаток в 35 363 404,60 рублей.

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