В Новосибирской области планируют организовать систему соцпомощи людям с ВИЧ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области планируют организовать систему соцпомощи людям с ВИЧ. Об этом на пресс-конференции, 30 ноября, заявил председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

— Наши исследования показывают, что более 25% людей из числа живущих с ВИЧ, с которыми работает НКО, находятся в очень трудной жизненной ситуации. В некоторых семьях не хватает денег даже на еду. Мы уже несколько лет благодаря поддержке мэрии Новосибирска практикуем поддержку наиболее нуждающихся и приверженных терапии. В этом году мы апробировали такую же систему для жителей районов области, она оказалась очень востребованной. Половина клиентов СПИД-центра — это жители районов области. Мы будем пытаться уже в следующем году с нашим Минсоцтруда выстроить эту систему, — пояснил Денис Камалдинов.

На обеспечение помощи людям с ВИЧ-статусом необходимо около 3 миллионов рублей в год. Сейчас общественная организация ищет возможность материальной поддержки своих проектов: ее может оказать либо бизнес, либо администрации районов и муниципалитетов.

Всего в Новосибирской области на учете как ВИЧ-положительные состоят около 30 тысяч жителей.

Напомним, в мэрии города недавно сообщили, что в Новосибирске продолжается экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С. В рамках проекта проводится сибиряки могут сдать анализ на базе мобильной лечебно-профилактической клиники и получить результат уже через 15 минут. Адреса и время работы мобильного пункта указаны на сайте муниципалитета.

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