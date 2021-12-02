Сибирячки в костюмах пенсионерок станцевали тверк на костылях

Дуэт посвятил шуточный клип конфликту поколений. Фото: кадр с канала ARSHIN Production на YouTube
Новосибирский дуэт Екатерины и Александра Охотиных выпустили клип про танцевальную битву молодых девушек с бабушками. Видео появилось на канале Ekaterina Ohotina в YouTube.
— Тверк - это прекрасный танец, такой же эффектный, как стрип и pole dance. Летом мы написали эту забавную песню о тверке, а клип сняли уже осенью, кстати было очень холодно. И именно в день съемок на один денек выглянуло солнце! Нам очень повезло, в роли бабушек и дедушек выступила блоггер-ведущая Виктория Локтина, основатели студии «Карамель» Юлия Штрак и Анна Гетман, акробат Михаил Бондаренко, и сами Екатерина и Александр Охотины, а главные танцовщицы-тверкерши — девушки из студии Fraules. Это было комично и в тему клипа, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Охотина.
Вокально-инструментальный дуэт Охотиных уже выпускал зажигательные клипы, а это видео посвятил конфликту поколений. Певица призналась, что многие бабушки консервативны и не одобряют тверк. Хотя есть и исключения — бабушка оператора Александра Аршина с юмором относится к танцу.
Певица призвала фанатов присоединиться к флешмобу и выкладывать видео тверка в костюмах пенсионерок. Подписчики оказались в восторге от клипа:
— Просто бомбически! Сразу захотелось потрястись, — написала фанатка.
— Класс! Хочу чтобы все знали, Я — бабка с сеткой, — похвасталась подписчица.
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