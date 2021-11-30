В Новосибирской области ищут женщину в спортивном костюме и тапочках, пропавшую год назад

В Новосибирской области полиция разыскивает без вести пропавшую 44-летнюю Наталью Евгеньевну Атаманчук. Фото: ГУ МВД по Новосибирской

В Новосибирской области полиция разыскивает без вести пропавшую 44-летнюю Наталью Евгеньевну Атаманчук. Женщина ушла из дома по улице 4-я Шевцовой еще 29 марта прошлого году — с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: на вид 35 лет, рост 170 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо овальное, глаза серо-зеленые, спинка носа прямая, подбородок вертикальный, волосы прямые крашеные в темный тон, речь ясная. Женщина была одета в спортивный костюм и тапочки, — сообщили в областном МВД.

Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас может находиться Наталья или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом по телефонам: 8(383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26, 232-10-25.

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