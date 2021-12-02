В Новосибирске заключенному добавили месяц колонии за скандал с припрятанным хлебом

Осужденный устроил скандал из-за спрятанного хлеба Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Новосибирске осудили мигранта-заключенного за оскорбления сотрудника ИК-3. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Инцидент случился в июне на территории ИК-3. Осужденный шел на общественные работы по ремонту, сотрудник ГУФСИН заметил у него сверток под одеждой. Мужчину остановили, оказалось, что он прятал хлеб.

— Согласно инструкциям, осужденные не имеют права выносить хлеб из столовой. Сотрудники потребовали отдать хлеб, в ответ гражданин Узбекистана начал кричать и нецензурно оскорблять сотрудника при исполнении. Сотрудник ГУФСИН составил рапорт, подозреваемый стал отрицать оскорбления. Нашел трех свидетелей, однако они не подтвердили версию осужденного, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Ранее мужчина был судим за вооруженный разбой в Подмосковье. На суде он признал вину, однако с учетом рецидива ему добавили к не отбытому сроку месяц заключения.

Всего подсудимому назначили 9 месяцев лишения свободы с переводом в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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