В Новосибирском оперном театре сыграют «Реквием» в память о погибших в шахте «Листвияжная»

В Новосибирском оперном театре прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди в память о погибших в шахте «Листвияжная». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирском оперном театре прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди в память о погибших в шахте «Листвияжная» в Кемерово. Артисты «НОВАТа» сыграют его 8 декабря.

— В память о погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» 8 декабря в 19:00 на Большой сцене НОВАТа прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы НОВАТа под руководством Дмитрия Юровского, — сообщили в театре.

Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 90 человек, из них двое в тяжелом состоянии.

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