Треть новосибирцев вынуждены работать из дома с детьми

32% новосибирцев были вынуждены перейти на удаленный формат работы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за закрытия школ и детсадов во время пандемии коронавируса, 32% новосибирцев были вынуждены перейти на удаленный формат работы, чтобы находиться дома с детьми. Такие данные появились по результатам опроса сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Исследования проводились с 21 по 28 ноября. Выяснилось, что женщины остаются дома с детьми намного чаще мужчин — 76% против 24%. Оба родителя остаются с детьми дома в 26% случаев. 22% сибиряков предпочитают пользоваться услугами няни или просить помощи у бабушек. 41% жителей Новосибирской области хоть раз брали ребенка с собой на работу.

При этом, многие родители — 68% — признаются, что совмещать работу и дом им очень сложно, и поэтому они часто садятся за работу уже ночью, когда укладывают детей спать.

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