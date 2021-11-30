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Общество30 ноября 2021 11:12

Прокуратура возбудила дело против владельца кафе под Новосибирском, где 72 человека отравились роллами

Повара, работавшие там, не проходили специальное обучение
Галина СИМОНОВА
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Кафе, где продавали роллы, сейчас закрыто. Фото: Прокуратура Татарского района \ Светлана МАКОВЕЕВА

Кафе, где продавали роллы, сейчас закрыто. Фото: Прокуратура Татарского района \ Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура завершила расследование дела об отравлении сибиряков роллами в кафе в Татарском районе. Напомним, после блюда из рыбы и риса за помощью к врачам обратились 72 человека. По результатам обследования, проведенного у 55 человек, выяснилось, что у 33 человек был подтвержден сальмонеллез, а у 7 человек — норовирус. У двух работников кафе нашли также стафилококк.

— У двух поваров, работающих в этом заведении, отсутствует гигиеническое обучение. Вопреки трудовому законодательству индивидуальный предприниматель заключил с работниками договоры подряда, а не положенные по закону трудовые договоры. При этом проверка показала, что фактически работающие у предпринимателя граждане выполняли трудовые функции, — сообщили в ведомстве.

Сейчас в отношении владельца кафе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Сама торговая точка пока закрыта. Роспотребнадзор возбудил по факту случившегося дело по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Разбираются в данной истории и следователи: они возбудили дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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