В НГУ могут ввести QR-коды для допуска студентов к занятиям/ Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 ноября был опубликован приказ ректора НГУ Михаила Федорука «О мероприятиях по оценке текущего состояния иммунизации против COVID-19 в НГУ». Согласно документу, работники и обучающиеся старше 18 лет должны предоставить подтверждение о вакцинации от ковида или медотвод. Пресс-служба вуза сообщила КП-Новосибирск, что отдать доказательство о вакцинации необходимо до 6 декабря.

— Данные об иммунизации собираются в общем, обезличенном виде. Информация о коллективном иммунитете необходима для формирования решения о формате обучения/работы отдельных категорий обучающихся/работников в случае, если каким-либо нормативным документом будет утверждена необходимость введения QR-кодов для очного обучения, — сообщила пресс-служба НГУ.

Предоставить подтверждение о прохождении вакцинации студенты и работники должны руководителям подразделений, факультетов или институтов.

Также в вузе уточнили, что по собственной инициативе университет вводить QR-коды не планирует.

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