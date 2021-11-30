В Новосибирске автобус №54 простоял больше часа из-за отказа пассажирки надеть маску. Фото: «КСМ, Березовое и Сокольники».

В автобусе №54 произошел скандал. 29 ноября пассажирка общественного транспорта отказалась надевать маску, несмотря на просьбу кондуктора. Из-за этого движение пришлось остановить. Автобус простоял на месте около часа. О случившемся рассказала одна из подписчиц группы в «ВКонтакте» «КСМ, Березовое и Сокольники» Светлана Щербакова.

— Кондуктор просто попросила надеть маску, но она не надевала. Из-за нее водитель остановил автобус. Вызвали полицию. Мы простояли целый час. Почему из-за нее должны страдать другие? Она оскорбляла нас и ходила снимала все на телефон. Из-за нее я опоздала в больницу. Когда приехала полиция, они тоже попросили ее надеть маску, но даже им она отказала. А что было дальше — не знаю, я ушла, — поделилась женщина в комментариях.

Подписчики группы разделились на два лагеря: на тех, кто поддерживал Светлану и тех, кто поддерживал женщину, отказавшуюся надевать маску. Одна из комментаторов также поделилась, что подобные ситуации на маршруте № 54 происходят часто.

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