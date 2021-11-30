Мэрия Новосибирска проверила Центральный рынок на соблюдение коронавирусных ограничений

На Центральном рынке в Новосибирске прошел рейд по соблюдению санитарных норм и правил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Центральном рынке в Новосибирске прошел рейд по соблюдению санитарных норм и правил. Его провела мэрия города Новосибирска вместе с администрацией Центрального округа и полицией.

Комиссия проверяла у продавцов наличие масок и антисептиков для обработки рук. Оказалось, что не у всех арендаторов они есть в открытом для клиентов доступе.

— Нужно усилить контроль соблюдения масочного режима — не продавать покупателям товар, пока те не наденут маски, — рассказала начальник управления потребительского рынка Наталья Чагина.

Администрация рынка разместила по всем павильонам дополнительные санитайзеры и приборы для обработки помещений. Также была обновлена разметка для соблюдения социальной дистанции и развешаны плакаты о соблюдении масочного режима.

— У нас привито 90% арендаторов и сотрудников, в том числе полностью — администрация рынка и технический персонал. Сотрудники и арендаторы уже прошли ревакцинацию третьей прививкой. Те, кто не привит, до работы не допускаются, — поделилась санитарный врач Центрального рынка Ирина Иванова.

Помимо этого Ирина отметила, что на предприятиях общественного питания у посетителей спрашивают QR-коды, а при их отсутствии работают на вынос, что допускается санитарными правилами.

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