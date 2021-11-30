В Новосибирске школу на Родниках закроют на санобработку на два дня

В Новосибирске школу №207 на Родниках на два дня закроют из-за санитарной обработки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске школу №207 на Родниках на два дня закроют из-за санитарной обработки. Приказ директора, в котором сообщается об этом, опубликован на сайте учреждения.

— В связи с ростом случаев заболевания ОРВИ и COVID-19, а также в целях усиления профилактики распространения случаев инфекционных заболеваний приказываю закрыть МБОУ СОШ № 207 на санитарную обработку, — говорится в документе.

Приказ опубликован на сайте школы. Фото: https://school207.edusite.ru/

Коридоры и места общего пользования в школе будут обрабатывать завхоз и уборщики. Работники столовой также должны будут сами провести обработку вверенных им помещений. Кабинеты будут обрабатывать сами классные руководители, им для этих целей порекомендовали привлечь родителей учеников.

Школьники на эти два дня получат задания на дом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber