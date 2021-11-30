Российско-немецкий культурно-деловой форум стартовал в Новосибирской области при поддержке регионального Правительства. Фото: предоставлено правительством НСО.

Участники российско-немецкого культурно-делового форума обсудили новые тренды сотрудничества в деловой и культурной сфере, роль общественной дипломатии и креативных индустрий в развитии отношений России и Германии. В открытии участвовал первый заместитель Губернатора Юрий Петухов. Форум работает при поддержке Правительства Новосибирской области.

— Он проходит в Новосибирской области во второй раз и стал международной площадкой для открытого диалога и обмена опытом представителей бизнеса, экспертного сообщества, государственных органов власти, лидеров общественного мнения и руководителей общественных организаций России и Германии. Главная тема 2021 года — «Россия и Германия: новые тренды сотрудничества на пороге перемен». В центре внимания участников — германо-российские проекты в сферах экономики, культуры, науки, образования, общественной и волонтерской деятельности, а также предприятия малого и среднего бизнеса, которые определяют экономический ландшафт регионов обеих стран, — рассказали в региональном правительстве.

По словам первого заместителя Губернатора Юрия Петухова, форум не только доказал свою востребованность, но и превратился в самодостаточный элемент взаимоотношений между Россией и Германией.

— Наш регион является историческим центром российско-германского межнационального взаимодействия, занимая третье место в РФ по численности постоянно проживающего немецкого населения, а ФРГ — один из основных внешнеторговых партнеров Новосибирской области. Это формирует исключительные предпосылки для развития германского бизнеса на территории региона. Успешное международное сотрудничество осуществляется благодаря слаженной работе представителей бизнеса, общественного сектора, органов государственной власти региона. С уверенностью могу сказать, что Правительство Новосибирской области уделяет и продолжит уделять большое внимание развитию сотрудничества с германскими партнерам, — сказал Юрий Петухов, пожелав участникам форума плодотворной работы.

Известно, между Новосибирской областью и ФРГ подписан ряд заявлений и меморандумов о развитии сотрудничества. С целью возрождения, сохранения и развития немецкого языка, культуры, традиций и обычаев российских немцев, а также развития межрегионального, международного и межэтнического сотрудничества, в Новосибирской области действует государственное автономное учреждение культуры «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом». В структуре этой организации действует 30 Центров немецкой культуры. Регулярно проводятся фестивали, форумы, организуются этнокультурные молодежные лагеря.

В правительстве добавили, что работу форума завершится 1 декабря.

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