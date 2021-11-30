Трассу, которая соединяет три района области, отремонтировали по нацпроекту БКД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Новосибирской области «Чаны — Венгерово — Кыштовка» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 18,3 километров дорог. Благодаря чему обеспечили безопасный проезд для пассажирского транспорта и легковых автомобилей. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

Так, рядом с деревней Пахомово в Кыштовском районе на областной трассе «Чаны — Венгерово — Кыштовка» произвели ремонт 5 километров дороги. Работы провели согласно графику и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С мая 2021 года на этом объекте прошли масштабные работы. Известно, что подрядчики сделали фрезировку асфальтобетонного покрытия, обустроили выравнивающий и основной слой покрытия из асфальтобетона, а также укрепили обочины. Кроме того, там заменили дорожные знаки, еще нанесли на проезжую часть дорожную разметку.

Помимо этого, отремонтировали и 2 километра трассы в Венгеровском районе. А 11,3 километра дороги — в Чановском районе. В целом, в порядок привели 18,3 километров региональной трассы.

— Итогом всех работ становится обеспечение безопасного проезда пассажирского и легкового транспорта. Жители Кыштовского района теперь смогут быстрее добираться по ней по своим делам, потому что дорога приведена в надлежащий вид. Дорога расположена в трех районах Новосибирской области, во всех них проводились работы, трасса ведет к областному центру, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

В правительстве также добавили, в 2021 году завершили работы на дорогах «Кыштовка — Орловка» рядом с деревней Черновка. И на трассе «Кыштовка — Малокрасноярка».

Реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области контролирует Минтранс региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber