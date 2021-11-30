Мэр Анатолий Локоть рассказал о результатах строительства дорог в 2021 году

Из общей суммы 2,3 миллиарда были получены от нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии озвучили результаты и стоимость дорожно-строительного сезона в Новосибирске за 2021 год. Общий объем финансирования составил 3,6 миллиардов рублей. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе совещания по подведению итогов работы дорожной отрасли.

— В текущем году график работы был особенно напряженным. Но с помощью поддержки областного правительства нам удалось существенно увеличить объемы дорожного ремонта. В январе мы располагали суммой в 1,9 миллиарда рублей, на которые планировалось отремонтировать всего 85 объектов. В дальнейшем мы получили три дополнительных транша, которые увеличили эту сумму почти вдвое — до 3,6 млрд рублей, а список ремонта расширился до 328 объектов, — заявил мэр.

Из 3,6 миллиардов — 2,3 миллиарда рублей были получены от национального проекта «Безопасные и качественные дороги», которые ушли на 43 объекта.

Также мэр отметил, что на нескольких объектах после проведенных проверок были выявлены несоответствия. Ответственным организациям было поручено устранить нарушения. Всего таких несоответствий было выявлено на 25 тысячах квадратных метров дорог.

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