Новосибирская компания «Сибстекло» планирует повысить производительность на 30% за три года

Фото: РЦК АИР

Предприятие вошло в нацпроект под управлением экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданного на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. В компании уверены, что повысят производительность на 5% в год, но ставят амбициозную задачу увеличить показатель на 30% в течение трех лет.

- Каждый сотрудник должен придерживаться подхода, позволяющего экономить ресурсы и получать лучший результат. Речь идет не только об организации рабочих мест по системе 5С и соблюдении регламентов. Самое главное - чтобы люди переключились на бережливое мышление и стали носителями изменений, проявляя инициативу для достижения общих целей, - подчеркнул генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

На предприятии с помощью экспертов РЦК АИР планируют сократить внутрицеховые запасы, срок выполнения технологических операций и транспортировки продукции, увеличить загрузку работников.

В настоящее время на предприятии приступили к этапу диагностики, который продлится в течение 3 месяцев. В течение следующих трех месяцев специалисты РЦК АИР реализуют план мероприятий по созданию потока-образца на одной из линий по производству облегченной бутылки методом NNPВ. Эта продукция пользуется спросом у заказчиков, в настоящее время ее доля составляет 73%.

Сегодня в Новосибирской области 49 компаний уже стали участниками национального проекта «Производительность труда», к 2024 году их число должно превысить 190.