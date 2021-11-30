В Новосибирске КАМАЗ и троллейбус перекрыли три полосы движения на Станционной улице

В Новосибирске КАМАЗ и троллейбус перекрыли три полосы движения на Станционной. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на улице Станционной у дома №21 КАМАЗ с полуприцепом столкнулся с троллейбусом. ДТП произошло вечером 29 ноября. Очевидцы поделились кадрами с места аварии в группе «АСТ-54».

— Из-за аварии были заблокированы три полосы в направлении Бетонного переезда, — написал очевидец.

В пресс-службе Госавтоинспекции КП-Новосибирск рассказали, что в авария была оформлена, как ДТП с материальным ущербом. В ней никто не пострадал.

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