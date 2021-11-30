В Новосибирске компания парней отобрала у курьера сумку с продуктами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На улице Блюхера в Новосибирске компания из троих парней напала на курьера. Они насильно отобрали у него термосумку с продуктами. А после скрылись. Одного из них полицейские уже поймали. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. Известно, что нападение произошло рано утром 25 ноября.

— Курьер сообщил о нападении в полицию. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали одного из злоумышленников. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, мошенничество и грабеж 22-летний житель Ленинского района, — сообщили в пресс-службе полиции.

По факту нападения возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Задержанного новосибирца отправили в СИЗО.

Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber