Следователи возбудили уголовное дело после смертельного наезда трактора на подростка под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

В СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное после того, как в селе Минино трактор с прицепом насмерть сбил 17-летнего подростка. Трагедия произошла 27 ноября на территории животноводческого комплекса.

— Уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбудили в отношении 41-летнего жителя Венгеровского района Новосибирской области. В рамках расследования дела назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении регионального Следкома.

Ранее КП-Новосибирск писала, трактор с прицепленной бочкой двигался задним ходом по территории животноводческого комплекса «Мининский». В процессе движения он наехал на 17-летнего мальчика, который находился у здания комплекса. Подростка экстренно доставили в больницу — ему диагностировали черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер.

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