Под Новосибирском полицейские поймали наркокурьера с крупной партией «синтетики». Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирском районе поймали 38-летнего жителя Красноярского края. Его задержали, когда тот выезжал на трассу из леса с крупной партией запрещенных веществ. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В машине, на которой передвигался злоумышленник, полицейские обнаружили синтетическое наркотическое средство А-PVP массой почти 2 килограмма. Это подтвердило исследование. Правоохранители установили, злоумышленник выполнял роль наркокурьера. В его обязанности входили транспортировка наркотиков и помещение их в тайники-закладки для последующего сбыта. Мужчина пояснил, что эту партию наркотиков ему нужно было перевезти в Красноярский край, — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В отношении сибиряка завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы.

На время следствия наркокурьера поместили в СИЗО.

Сейчас полицейские устанавливают каналы поставки наркотиков в Новосибирской области. Также правоохранители ищут лиц, которые причастны к преступному промыслу.

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