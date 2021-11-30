В новосибирском зоопарке появятся площадки с гамаками и качелями

На территории будут качели гамаки. Фото: zakupki.gov.ru

В новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появится зона с гамаками и качелями. Об этом стало известно из документов, опубликованных на портале госзакупок. Руководство зоопарка ищет подрядчика, который бы за 175 000 рублей выполнил их требования.

Из документации ясно, новую площадку разместят между вольерами енота и носухи и общественным туалетом. Площадь площадки составит 75 квадратных метров и будет иметь форму трапеции. Там будут размещены: беседка, две лавки с перголами, подвесные качели, горка, игровой тоннель, детский домик, лавки с озеленением и урны.

Также известно, что дизайн-проектом занималась новосибирская студия «Ваш дизайнер».

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