Под Новосибирском трактор с прицепленной бочкой насмерть задавил подростка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия произошла в селе Минино Новосибирской области. Там, на территории животноводческого комплекса, трактор с прицепом задавил 17-летнего мальчика. О происшествии, которое случилось 27 ноября, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Трактор с прицепленной ассенизаторской бочкой ехал задним ходом по территории животноводческого комплекса, чтобы откачать отходы. Во время движения водитель машины наехал на 17-летнего подростка, который находился у здания комплекса. В результате наезда бочки, прицепленной к трактору, мальчик получил травмы. Ему вызвали скорую помощь, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Подростка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия медиков, мальчик умер.

По факту ЧП сейчас проводится проверка.

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