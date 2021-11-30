Новосибирец хотел сдать провода на металл и отрубил электроэнергию на ул. Оловозаводская

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из торгового киоска, расположенного на ул. Оловозаводская, поступил в ГВАРДИЮ 30 ноября в 01:02. Бойцы ГБР-11, выехавшие на осмотр, обнаружили отключение электроэнергии в нескольких зданиях микрорайона, включая охраняемые объекты. Об аварии они доложили в дежурную часть и получили от оперативного дежурного указание усилить бдительность, увеличить число патрулирований в зоне отключения.

Следуя указанию, в 02:20 ночи группа совершала очередной объезд по охраняемой территории, когда в районе частных гаражей обнаружила явный непорядок – со столба линии электропередач опасно свисали вниз оборванные высоковольтные провода. Выйдя из машины, гвардейцы прошли вглубь гаражного кооператива, где заметили мужчину, который слазил со стула, стоящего на столе, приставленного к гаражу. На вопрос, что он здесь делает, мужчина ничего вразумительного пояснить не смог, поэтому был задержан, а на место происшествия вызваны полицейские.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что сотрудники ГВАРДИИ задержали гражданина, промышлявшего воровством электропроводов. Подтверждением его преступной деятельности стали обнаруженные и изъятые у него ножницы по металлу с изолированными резиной ручками, обрезанные провода, веревочная петля, ключ от металлического ящика, в котором установлено коммутационное электрооборудование. Произведенный следственно-оперативной группой в присутствии бойцов ГБР осмотр личного гаража задержанного пополнил список вещественных доказательств, изобличающих вора.

Ко всему прочему выяснилось, что отключение электричества, произошедшее на ул. Оловозаводская в час ночи, – было вовсе не энергоаварией, а делом рук задержанного. Прежде чем резать провода, он предусмотрительно отключил электроэнергию по всему микрорайону, устроив локальный блэкаут.