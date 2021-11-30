На площади Калинина в Новосибирске оставят места для «бабушек с цветами». Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 20 ноября, на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска обсудили план реконструкции площади Калинина. Многие новосибирцы хотят, чтобы там убрали уличную торговлю, а также увеличили число платных стоянок. Однако пенсионерок, которые продают цветы, горожане просят оставить.

— Интересно мнение, что некоторые пользователи пишут, что им нравятся пережитки Советского Союза. Они уверены, что бабушки никому не мешают. Имеются в виду бабушки, которые продают цветы. По мнению горожан, в киоски они не пойдут. Горожане просят по возможности оформить для них бесплатные места, — заявил на совещании главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

Он добавил, что власти рассмотрят вопрос о размещении торговых мест для пенсионерок.

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