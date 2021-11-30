17 человек умерли из-за коронавируса в Новосибирской области

За сутки коронавирусом заразились еще 397 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

30 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день умерли еще 17 пациентов.

— Это были мужчины в возрасте 58, 72 и 73 лет и женщины в возрасте 61, 76, 67, 73, 64, 72, 65 и 85 лет и две женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 780 человек, — сообщили в областном оперштабе.

За сутки коронавирусом заразились еще 397 человек. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 82 732 случая коронавируса, в том числе у 8 706 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 57 351 пациент, за сутки выздоровели 115 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 110 человека, в том числе 59 детей. В отделениях реанимации находятся 332 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 47 человек.

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