Новосибирцы проголосовали за велосипедные дорожки на площади Калинина

76% новосибирцев выступили "за" велосипедные дорожки на площади Калинина
Фото: Александр ГЛУЗ
Жители Новосибирска положительно отнеслись к тому, чтобы на площади Калинина появились велодорожки. Об этом на аппаратном совещании рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.
— В начале ноября был опубликован дизайн проект площади Калинина и с 8-22 ноября на двух площадках на портале госуслуг и на сайте мэрии города Новосибирск была возможность у жителей ответить на вопросы и высказать свое мнение. На портале госуслуг приняло участие 271 человек на сайте мэрии 774 новосибирцев. Всего 1045 человек приняли участи в опросе, — заявил он.
Так, например, касаемо вопроса, нужны ли на площади Калинина велодорожки 76% проголосовали «за» их создание. И лишь 20% новосибирцев считают, что нет нужды в том, чтобы на площади появились отдельные дорожки для самокатов и велосипедов.
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