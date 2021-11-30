У новосибирца, задолжавшего по налогам 155 тысяч рублей, забрали Lincoln за 7 миллионов.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирске сотрудники региональной ФНС совместно с судебными приставами арестовали дорогую машину должника. Известно, новосибирец не платил налоги. Его задолженность перед бюджетом составила 155 тысяч рублей.
— В ходе совместного рейда с представители службы судебных приставов установили место нахождения автомобиля LINCOLN 2020 года выпуска. Несмотря на то, что должник — житель Октябрьского района Новосибирска, по месту прописки машина не находилась. Нашли ее в Первомайском районе Новосибирска, — уточнили в пресс-службе УФНС РФ по Новосибирской области.
Автомобиль, стоимость которого превышает 7 миллионов рублей, отправили на ответственное хранение. Владелец машины пообещал в течение 10 дней погасить долг по налогам.
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