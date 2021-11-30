В АО «РЭС» расширяют сотрудничество с крупными организациями строительного и промышленного комплекса

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Партнерские отношения связывают энергетиков и строителей еще с 2020 года. В частности, стороны осуществляют работу по присоединению к электрическим сетям знаковых жилых комплексов, строящихся в мегаполисе - ЖК «Калининский», ЖК «Чкалов», ЖК «Бирюзовая жемчужина» и ЖК «Михайловский».

Теперь это взаимодействие вышло на новый уровень, ведь подписание соглашения призвано повысить надежность энергоснабжения путём оптимизации совместных действий сторон по строительству социальной и энергетической инфраструктуры в целях обеспечения эффективности процессов транспортировки, распределения и передачи электрической энергии с использованием вновь созданных объектов электросетевого хозяйства.

Сотрудничество с АО «РЭС» позволит ГК «СМСС» комплексно подойти к анализу перспективных площадок строительства на предмет обеспечения инженерной инфраструктурой, синхронизировать планы застройки территорий с учетом развития энергетической инфраструктуры.

Кроме того, важным для застройщиков аспектом соглашения является обеспечение возможности передачи объектов электросетевого хозяйства, построенных для возведения объекта недвижимости, профессиональному участнику розничного рынка электрической энергии в лице АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В свою очередь, потребители могут рассчитывать на то, что высокий профессионализм и опыт персонала крупнейшей сетевой организации Новосибирской области, а также высокая степень технической оснащенности предприятия обеспечат высокое качество эксплуатации и технического обслуживания сетей и, соответственно, бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии.

Учитывая то, что для АО «РЭС» технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности, компания открыта к сотрудничеству, и в дальнейшем планирует развивать практику заключения подобных соглашений с крупными региональными организациями строительного и промышленного комплексов. Успешное взаимодействие компаний, безусловно, будет способствовать комплексному развитию территорий и формированию комфортной среды для жителей региона.