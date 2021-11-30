В Новосибирске утром задержали электричку до «Новосибирск-Главный»

Электричка задержалась на 30 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром, 30 ноября, в Новосибирске на 30 минут задержали электричку до «Новосибирск-Главный». Пассажиры начали массово жаловаться на то, что опоздали на работу из-за задержки общественного транспорта. Так, например, жители города Обь написали об этом в соцсетях.

— Электропоезд до Новосибирска должен был прийти на станцию Аэрофлот в 7:00, а в итоге даже электропоезд на 7:44 не приехал. Только в 7:56 людям удалось сесть на электричку, — пишут в группе «Город Обь Онлайн» подписчики.

По их словам, такие проблемы с электричками в последнее время участились.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber