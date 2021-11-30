В Новосибирской области в этом сезоне не будет работать горнолыжный комплекс «Юрманка»

О закрытии объявили в официальной группе в соцсети "Вконтакте"
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области закрылся горнолыжный комплекс «Юрманка». Местные СМИ сообщают, что его хотят передать властям Маслянинского района. Сами владельцы комплекса не назвали причину закрытия, а лишь написали, что посетителей будут ждать в следующем сезоне.
— Друзья, в этом сезоне комплекс функционировать не будет. Будем ждать всех в следующем сезоне, — написали в соцсети «Вконтакте» администраторы сообщества Горнолыжный комплекс «Юрманка».
Подобное заявление не понравилось посетителям комплекса. Многие выразили свое сожаление по поводу закрытия.
— Самые лучшие трассы в области и закрыты, очень жаль — написали сибиряки под постом о закрытии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер