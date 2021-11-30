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Общество30 ноября 2021 4:27

В Новосибирской области в этом сезоне не будет работать горнолыжный комплекс «Юрманка»

Ее хотят передать властям
Мария ГРИГОРЯН
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О закрытии объявили в официальной группе в соцсети "Вконтакте"

О закрытии объявили в официальной группе в соцсети "Вконтакте"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области закрылся горнолыжный комплекс «Юрманка». Местные СМИ сообщают, что его хотят передать властям Маслянинского района. Сами владельцы комплекса не назвали причину закрытия, а лишь написали, что посетителей будут ждать в следующем сезоне.

— Друзья, в этом сезоне комплекс функционировать не будет. Будем ждать всех в следующем сезоне, — написали в соцсети «Вконтакте» администраторы сообщества Горнолыжный комплекс «Юрманка».

Подобное заявление не понравилось посетителям комплекса. Многие выразили свое сожаление по поводу закрытия.

— Самые лучшие трассы в области и закрыты, очень жаль — написали сибиряки под постом о закрытии.

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