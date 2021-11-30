Новосибирские орнитологи отследили, куда из Сибири улетает орел-карлик. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирские орнитологи отследили миграцию орла-карлика из Сибири. Они обнаружили редкую птицу в Индии, в Мумбаи. Орел отметился недалеко от съемочной площадки Болливуда. Отследить миграцию орла-карлика новосибирским орнитологам удалось впервые — при помощи трекера, который установили орлу. Об этом в Телеграм-канале написала орнитолог Елена Шнайдер.

— Через несколько часов, после очередного сеанса связи, стало очевидно, что орел вообще отлично проводит время в Мумбаи. Теперь ужасно хочется, чтобы кто-то из знакомых фотографов-натуралистов из Махараштры сгонял к орлу на локацию и сфотографировал его. Орлик красивый, с кольцами и передатчиком, — поделилась орнитолог.

Известно, трекеры на лапке орла установили на Алтае в 2021 году. Таким образом пометили двоих особей. Однако самка, имя которой СВ24, пропала в Монголии.

Орнитолог подчеркнула, отследить миграцию орла-карлика удалось впервые. Ученые пытались сделать это с 2014 года. И только пятая попытка оказалась удачной. Елена Шнайдер добавила, что то, что западное побережье Индии пользуется у птиц популярностью, секретом не было.

— Но ведь есть еще зимовки со всех сторон Бенгальского залива. И куда именно улетают наши Сибирские орлы, было неясно. Теперь у нас есть, как минимум, один известный миграционный путь, — написала эксперт.

Елена Шнайдер рассказала, что постоянно мониторит перемещения птицы. По ее словам, орел-карлик ночует на холмике с видом на Болливуд, а днем летает над жилыми кварталами Мумбаи в мангровые заросли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber